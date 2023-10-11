Зеленський: Використання заморожених російських активів має бути пришвидшено

Президент обговорив із прем'єр-міністром Бельгії, як саме заморожені активи рф можна використовувати вже зараз.

Використання заморожених російських активів має бути пришвидшено. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо у Брюсселі.

«Ми обговорили, як саме заморожені активи російської федерації можна використовувати вже зараз, не гаючи часу для компенсації шкоди від агресії, ракетних ударів з боку російської федерації», - зазначив глава держави.

За словами Президента, важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Грошові кошти буде спрямовано на безпеку.

«Ми дуже хотіли б, щоб саме зараз ми могли використовувати ці гроші. Ну і перші ці кошти, загалом 1,7 мільярда, використовуватимуть уже наступного року», — вказав Зеленський.

Зокрема, «сьогодні говорили про запровадження Бельгією такої процедури сертифікації, яка не дозволила б діамантам походження з росії потрапляти на світові ринки в обхід санкцій», зазначив Президент.

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