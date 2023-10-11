Назначен новый начальник Запорожского областного ТЦК и СП: кто им стал

Новым руководителем Запорожского областного ТЦК и СП стал Александр Марущак.

В Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) был назначен новый начальник — полковник Александр Марущак. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного ТЦК и СП.

С назначением на новую должность Александра Марущака приветствовал бригадный генерал оперативного командования «Восток» Александр Тарнавский.

«Планирование, прозрачность и менеджмент – три составляющие успеха любой деятельности. Каким будет наше войско – во многом зависит от работы вашей команды», — отметил Александр Тарнавский во время рабочего визита в Запорожье.

Александр Марущак – военный Вооруженных Сил Украины. Начинал службу как командир взвода, сейчас командир отдельной механизированной бригады, участвовавшей в боях на Николаевском, Херсонском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

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