У Києві на двох вулицях на лівому березі частково обмежать рух транспорту

Часткові обмеження руху транспорту будуть діяти 13 та 14 жовтня.

Зображення: freepik.com

У Києві 13 та 14 жовтня з 08:00 до 20:00 на вулицях Остафія Дашкевича та Миколи Кибальчича дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Про це повідомили у КМДА.

На час проведення робіт буде частково обмежений рух транспорту:

вул. Остафія Дашкевича – на ділянці від вул. Едуарда Вільде до вул. Миколи Кибальчича;

вул. Миколи Кибальчича – на ділянці від вул. Остафія Дашкевича до вул. Ірини Бекешкіної (в обидві сторони).

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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