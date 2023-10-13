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Коли розпочнуться осінні канікули для столичних школярів: відповідь КМДА

07:00, 13 жовтня 2023
Канікули розпочнуться 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня включно.
Коли розпочнуться осінні канікули для столичних школярів: відповідь КМДА
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Стало відомо, коли будуть осінні канікули у школах Києва. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що відповідно до рекомендованої структури навчального року, осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня включно.

«Причин для їх перенесення наразі немає. До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання», – сказав Мондриївський.

За словами заступника голови КМДА, під час канікул для школярів в закладах освіти буде організовано гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів. Для вчителів міські установи підготували низку вебінарів та тренінгів із питань психологічної підтримки учасників освітнього процесу та з підвищення професійної майстерності.

Також він зазначив, що заклади дошкільної освіти та позашкільної освіти Києва під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому працюють зараз.

Раніше ми писали, що в Україні навчальні заклади самі визначатимуть, коли розпочнуться осінні канікули для школярів та скільки вони триватимуть.

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