Осінні канікули в школах: коли вони будуть в Україні

Скоро українські школярі підуть на осінні канікули.

В Україні навчальні заклади самі визначатимуть, коли розпочнуться осінні канікули для школярів та скільки вони триватимуть.

Навчальний рік має два семестри, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті стартують канікули.

Наразі вже є доступна інформація про затверджені терміни канікул у школах для різних регіонів, і орієнтовні дати осінніх канікул в школах можуть припадати на 23-29 жовтня.

Як і минулого навчального року, у школярів буде три формати навчання – очний, дистанційний та змішаний. Його місцева влада має обрати, виходячи із ситуації з безпекою в регіоні.

Раніше ми писали, що діти за кордоном можуть вивчати українські предмети онлайн: перелік шкіл.

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