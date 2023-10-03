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  1. В Україні

Діти за кордоном можуть вивчати українські предмети онлайн: перелік шкіл

23:42, 3 жовтня 2023
Йдеться про суто українські предмети, які в іноземних школах не викладають: українська мова, література, історія України тощо.
Діти за кордоном можуть вивчати українські предмети онлайн: перелік шкіл
Фото: nus.org.ua
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Українські школярі, які наразі перебувають за кордоном і вчаться у тамтешніх школах, можуть дистанційно вивчати предмети українознавчого компонента. Для цього Міністерство освіти і науки видало відповідний наказ. Ним визначені 84 заклади освіти в різних регіонах України, які проводитимуть таке навчання. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Йдеться про суто українські предмети, які в іноземних школах не викладають: українська мова, література, історія України тощо.

«Це дасть змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах. Водночас в Україні продовжують працювати інші форми навчання для учнівства за кордоном: дистанційна (з вивченням усіх предметів), сімейна й екстернат. Батьки або законні представники дитини мають право обрати найбільш комфортний для себе варіант», — зазначили в МОН.

Передбачається, що учні будуть тимчасово переведені в класи для вивчення українознавчих предметів і зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну або в разі бажання знову навчатися на стандартній дистанційній, сімейній формах або екстернаті. Зараз МОН розробляє технічну можливість для цього.

Перелік шкіл, в яких формуватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента можна переглянути за посиланням. Для зарахування батькам або законним представникам дитини потрібно звернутися за вказаними в таблиці контактами.

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