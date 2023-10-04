Як Україна виконує фінансову програму EFF: оцінка МВФ

МВФ та Україна переглянуть програму розширеного фінансування EFF.

Заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан повідомила, що фонд найближчими тижнями продовжить взаємодію з владою України в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF, загалом позитивно оцінюючи її виконання.

«Наша основна оцінка полягає в тому, що програма загалом продовжує добре виконуватися», - приводить її слова «Інтерфакс-Україна».

За словами Рамакрішнан, низка короткострокових пріоритетів, включно з ухваленням бюджету та деякими урядовими заходами, перебувають на стадії реалізації.

Вона також додала, що відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію з широким колом зацікавлених сторін.

Раніше ми писали, що МВФ відновив роботу представництва у Києві, яке не працювало з початку війни.

Додамо, Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок.

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