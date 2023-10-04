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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

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Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

  1. В Україні

Як Україна виконує фінансову програму EFF: оцінка МВФ

18:48, 4 жовтня 2023
МВФ та Україна переглянуть програму розширеного фінансування EFF.
Як Україна виконує фінансову програму EFF: оцінка МВФ
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Заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан повідомила, що фонд найближчими тижнями продовжить взаємодію з владою України в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF, загалом позитивно оцінюючи її виконання.

«Наша основна оцінка полягає в тому, що програма загалом продовжує добре виконуватися», - приводить її слова «Інтерфакс-Україна».

За словами Рамакрішнан, низка короткострокових пріоритетів, включно з ухваленням бюджету та деякими урядовими заходами, перебувають на стадії реалізації.

Вона також додала, що відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію з широким колом зацікавлених сторін.

Раніше ми писали, що МВФ відновив роботу представництва у Києві, яке не працювало з початку війни.

Додамо, Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок.

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