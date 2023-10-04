МВФ відновив роботу представництва у Києві, яке не працювало з початку війни

Міжнародний валютний фонд відновив роботу свого постійного представництва в Україні, що розташоване в Києві.

Міжнародний валютний фонд 3 жовтня знову відкрив постійне представництво фонду у Києві, яке не працювало з початку війни у 2022 році. Про це повідомила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва.

«Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною», - написала Георгієва у Twitter.

Вона розмістила фотографію з командою МВФ, що перебуває нині в Україні, на чолі із заступником директора європейського департаменту фонду Умою Рамакрішнан, директором місії Гевіном Греєм і постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном, а також керівництвом Мінфіну та Нацбанку України.

Раніше ми писали, що місія МВФ з’ясувала з профільним комітетом подальшу долю законопроектів про посилення автономності САП.

Також Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок.

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