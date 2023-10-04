Розікрали сотні тисяч гривень на реконструкції гімназії: підозрюють керівника столичного КП та підрядника

Підозрювані внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району та директору підрядної організації у заволодінні коштами столичного бюджету та службовому підробленні.

Як зазначає Київська міська прокуратура, КП уклало з товариством-підрядником договір щодо проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії у Голосіївському районі міста Києва з прибудовою будівель і споруд.

«З метою заволодіння бюджетними коштами підозрювані внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт, завдавши збитки столичному бюджету на суму понад 760 тисяч гривень.

За місцем роботи фігурантів вилучено тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність», - сказано у повідомленні.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

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