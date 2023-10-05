У США вперше оштрафували компанію за сміття у космосі

Сума штрафу становить 150 тисяч доларів.

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У США оштрафували супутникову телевізійну компанію Dish Network на 150 тисяч доларів за те, що вона залишила космічне сміття на орбіті Землі. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це перший випадок, коли американські регулятори виписали такий штраф.

Об’єктом справи став супутник EchoStar-7. У 2002-му році його запустили на геостацінонару орбіту – простір, який починається на висоті близько 36 тис. км над Землею.

У FCC схвалили план з його виведення у 2012 році. Цей план передбачав вихід супутника на висоту близько 300 км над його робочим полем.

Проте вивести його туди, де він не становив би загрози іншим активним супутникам, не змогли. Апарату не вистачило палива на борту. Тому EchoStar-7 залишився мертвим на висоті вище лише на 122 км за активну зону на геостаціонарній орбіті.

"Орбітальне сміття в космосі ставить під загрозу національні наземні та космічні системи зв’язку, збільшуючи ризик пошкодження систем супутникового зв’язку. Тому для Комісії важливо забезпечити, щоб власники ліцензій на супутники відповідали вимогам щодо утилізації після завершення місії відповідно до їхніх дозволів", – кажуть у FCC.

У Федерації комісії зі зв’язку наголосили, що такі об’єкти можуть становити ризик зіткнення з Міжнародною космічною станцією (МКС), активними супутниками чи іншими уламками, що збільшить ризик подальших зіткнень у космосі.

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