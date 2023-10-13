Когда начнутся осенние каникулы для столичных школьников: ответ КГГА

Каникулы начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября включительно.

Стало известно, когда будут осенние каникулы в школах Киева. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский рассказал «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что согласно рекомендованной структуре учебного года осенние каникулы для столичных школьников начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября включительно.

«Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасность и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения», – сказал Мондриевский.

По словам заместителя председателя КГГА, во время каникул для школьников в учебных заведениях будет организована кружковая работа и компенсаторные занятия по разным предметам. Для учителей городские учреждения подготовили ряд вебинаров и тренингов по психологической поддержке участников образовательного процесса и по повышению профессионального мастерства.

Также он отметил, что заведения дошкольного образования и внешкольного образования Киева во время каникул продолжат работу в формате, в котором сейчас работают.

Ранее мы писали, что в Украине учебные заведения сами определят, когда начнутся осенние каникулы для школьников и сколько они будут продолжаться.

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