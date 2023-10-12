В Киеве на двух улицах на левом берегу частично ограничат движение транспорта

Частичные ограничения движения транспорта будут действовать 13 и 14 октября.

Изображение: freepik.com

В Киеве 13 и 14 октября с 08:00 до 20:00 на улицах Остафия Дашкевича и Николая Кибальчича дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в КГГА.

На время проведения работ будет частично ограничено движение транспорта:

ул. Остафия Дашкевича – на участке от ул. Эдуарда Вильде до ул. Николая Кибальчича;

ул. Николая Кибальчича – на участке от ул. Остафия Дашкевича до ул. Ирины Бекешкиной (в обе стороны).

Граждан просят учитывать ограничения во время планировки маршрута.

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