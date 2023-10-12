В Киеве на двух улицах на левом берегу частично ограничат движение транспорта

В Киеве 13 и 14 октября с 08:00 до 20:00 на улицах Остафия Дашкевича и Николая Кибальчича дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в КГГА.
На время проведения работ будет частично ограничено движение транспорта:
- ул. Остафия Дашкевича – на участке от ул. Эдуарда Вильде до ул. Николая Кибальчича;
- ул. Николая Кибальчича – на участке от ул. Остафия Дашкевича до ул. Ирины Бекешкиной (в обе стороны).
Граждан просят учитывать ограничения во время планировки маршрута.
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