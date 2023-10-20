Або відповідатимуть європейським стандартам, або будуть закриті: що буде з полігонами в Україні

Міндовкілля підготувало документ, у якому визначені нові вимоги до інженерних споруд на полігонах.

Джерело фото: КМДА

Україна запускає реформу управління відходами, яка передбачає приведення полігонів у відповідність до європейських стандартів та заборону приймати певні види відходів, включаючи ті, що підлягають роздільному збору для подальшого повторного використання та рециклінгу. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розробило документ, який встановлює нові стандарти для полігонів у країні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначені нові Правила накладають чіткі вимоги до будівництва та експлуатації полігонів у всій Україні. Зокрема, вони визначають необхідність облаштування кожного полігону та встановлюють перелік відходів, які можуть бути прийняті на цих спорудах. Однією з ключових змін є заборона приймати відходи, які були роздільно зібрані для подальшого використання та рециклінгу.

Крім того, нові стандарти регулюють роботу техніки на майданчиках полігонів, щоб забезпечити дотримання вимог безпеки. Вони також встановлюють вимоги до моніторингу, заходів з мінімізації впливу на довкілля, проведення лабораторного контролю відходів та інші аспекти діяльності полігонів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.