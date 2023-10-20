Мелітопольські партизани підірвали окупантів-мародерів разом з награбованим, відео

Партизани підготували достойну відповідь на мародерство окупантів в Мелітополі.

Мелітопольські партизани вночі підірвали ворожий автомобіль. За отриманою додатковою інформацією, вибух призвів до знищення транспортного засобу разом з окупантами-мародерами, – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За раніше уточненими даними, ця група окупантів відзначалася регулярним відслідковуванням та пограбуванням порожніх квартир у Мелітополі. Партизани міста завжди тримали під наглядом активності окупантів і готували відповідь.

Під час чергового нічного «полювання» в районі Авіамістечка, партизани підірвали авто, коли окупанти завантажували в нього награбоване.

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