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  1. Суд інфо

Заробітна плата в розрізі судів: ВРП погодила перерозподіл видатків державного бюджету

12:40, 20 жовтня 2023
Перерозподіл видатків дозволить підвищити рівень заробітної плати працівників апаратів судів та забезпечити виплату суддівської винагороди суддям, які були відряджені до інших судів та відрядження яких було достроково припинено.
Заробітна плата в розрізі судів: ВРП погодила перерозподіл видатків державного бюджету
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У четвер, 19 жовтня, Вища рада правосуддя вирішила погодити перерозподіл видатків державного бюджету за кодом економічної класифікації видатків 2111 «Заробітна плата» в розрізі судів, Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь ДСА згідно з додатком до листа в.о. голови Державної судової адміністрації України від 27 вересня 2023 року № 11-11449/23. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

«На виконання абзацу четвертого пункту 4-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України ДСА України звернулась до Вищої ради правосуддя (листи від 27.09.2023 № 11-11449/23 та від 13.10.2023 № 11-12212/23; № 11-12214/23) із пропозицією щодо перерозподілу бюджетних видатків за кодами економічної класифікації видатків 2111 «Заробітна плата» на суму 278 224,3 тис. грн, 2113 «Суддівська винагорода» на суму 4 489,8 тис. грн та 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 914,5 тис. грн у розрізі судів та територіальних управлінь ДСА України щодо місцевих загальних судів», - сказано у повідомленні.

У ДСА зазначили що Вищою радою правосуддя за результатами розгляду питань порядку денного на засіданні від 19 жовтня 2023 року № 99 було погоджено запропонований ДСА України перерозподіл, що «дозволить підвищити рівень заробітної плати працівників апаратів судів та забезпечити виплату суддівської винагороди суддям, які були відряджені до інших судів та відрядження яких було достроково припинено».

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