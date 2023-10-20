Заработная плата в разрезе судов: ВСП согласовал перераспределение расходов государственного бюджета

Перераспределение расходов позволит повысить уровень заработной платы работников аппаратов судов и обеспечить выплату судейского вознаграждения судьям, которые были командированы в другие суды и командировки которых были досрочно прекращены.

В четверг, 19 октября, Высший совет правосудия решил согласовать перераспределение расходов государственного бюджета по коду экономической классификации расходов 2111 «Заработная плата» в разрезе судов, Государственной судебной администрации Украины и территориальных управлений ГСА согласно приложению к письму и.о. председателя Государственной судебной администрации Украины от 27 сентября 2023 № 11-11449/23. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

«Во исполнение абзаца четвертого пункта 4-1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины ГСА Украины обратилась в Высший совет правосудия (письма от 27.09.2023 № 11-11449/23 и от 13.10.2023 № 11-12 ;№ 11-12214/23) с предложением о перераспределении бюджетных расходов по кодам экономической классификации расходов 2111 «Заработная плата» на сумму 278 224,3 тыс. грн, 2113 «Суддовское вознаграждение» на сумму 4 489,8 тыс. грн. Начисление на оплату труда на сумму 914,5 тыс. грн в разрезе судов и территориальных управлений ГСА Украины относительно местных общих судов», - говорится в сообщении.

В ГСА добавили, что Высшим советом правосудия по результатам рассмотрения вопросов повестки дня на заседании от 19 октября 2023 г. № 99 было согласовано предложенное ГСА Украины перераспределение, что «позволит повысить уровень заработной платы работников аппаратов судов и обеспечить выплату судейского вознаграждения судьям, командированным в другие суды и командировки которых было досрочно прекращено».

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