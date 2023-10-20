Мелитопольские партизаны взорвали оккупантов-мародеров вместе с награбленным, видео

Партизаны подготовили достойный ответ на мародерство оккупантов в Мелотополе.

Мелитопольские партизаны ночью взорвали вражеский автомобиль. По полученной дополнительной информации, взрыв привел к уничтожению транспортного средства вместе с оккупантами-мародерами, - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По ранее уточненным данным, эта группа оккупантов отличалась регулярным отслеживанием и ограблением пустых квартир в Мелитополе. Партизаны города всегда держали под наблюдением активности оккупантов и готовили ответ.

Во время очередной ночной «охоты» в районе Авиагородка, партизаны взорвали авто, когда оккупанты загружали в него награбленное.

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