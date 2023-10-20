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  1. В Украине

Или будут соответствовать европейским стандартам, или будут закрыты: что будет с полигонами в Украине

17:25, 20 октября 2023
Минприроды подготовило документ, в котором определены новые требования к инженерным сооружениям на полигонах.
Или будут соответствовать европейским стандартам, или будут закрыты: что будет с полигонами в Украине
Источник фото: КГГА
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Украина запускает реформу управления отходами, которая предусматривает приведение полигонов в соответствие с европейскими стандартами и запрет принимать определенные виды отходов, включая те, которые подлежат раздельному сбору для дальнейшего повторного использования и рециклинга. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разработало документ, который устанавливает новые стандарты для полигонов в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные новые Правила накладывают четкие требования к строительству и эксплуатации полигонов по всей Украине. В частности, они определяют необходимость обустройства каждого полигона и устанавливают перечень отходов, которые могут быть приняты на этих сооружениях. Одним из ключевых изменений является запрет принимать отходы, которые были раздельно собраны для дальнейшего использования и рециклинга.

Кроме того, новые стандарты регулируют работу техники на площадках полигонов, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности. Они также устанавливают требования к мониторингу, мер по минимизации воздействия на окружающую среду, проведение лабораторного контроля отходов и другие аспекты деятельности полигонов.

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