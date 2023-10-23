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Скільки днів діє е-рецепт із часу створення: роз’яснення

16:06, 23 жовтня 2023
Термін дії електронного рецепту становить від 10 до 90 днів, але є нюанси.
Скільки днів діє е-рецепт із часу створення: роз’яснення
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Національна служба здоров'я України нагадала, скільки днів діє е-рецепт із часу його створення. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

 «Термін дії електронного рецепту тепер становить:

- 10 календарних днів — на наркотичні лікарські засоби;

- 30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації (“Доступні ліки”);

- 90 календарних днів — на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.

Відлік йде з дати створення такого е-рецепту (тобто коли лікар поставив електронний підпис). Тож цього часу достатньо, щоб отримати потрібні ліки у найближчій аптеці», - сказано у повідомленні.

Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом».

Раніше ми писали, що отримання першого е-рецепту стало можливим без візиту до лікаря.

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