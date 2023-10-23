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  1. В Украине

Сколько дней действует е-рецепт с момента создания: разъяснение

16:06, 23 октября 2023
Срок действия электронного рецепта составляет от 10 до 90 дней, но есть нюансы.
Сколько дней действует е-рецепт с момента создания: разъяснение
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Национальная служба здоровья Украины напомнила, сколько дней действует е-рецепт с момента его создания. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

  «Срок действия электронного рецепта теперь составляет:

- 10 календарных дней - на наркотические лекарственные средства;

- 30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации («Доступные лекарства»);

- 90 календарных дней - на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет идет с даты создания такого е-рецепта (т.е. когда врач поставил электронную подпись). Так что этого времени достаточно, чтобы получить нужное лекарство в ближайшей аптеке», - говорится в сообщении.

Найти подходящую аптеку можно, воспользовавшись дашбордом «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту».

Ранее сообщалось, получение первого е-рецепта стало возможным без визита к врачу.

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