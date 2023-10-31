Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїля та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

  1. В Україні

Водій сів за кермо нетверезим на вимогу поліцейського і відмовився пройти тест на стан сп’яніння: що вирішив суд

11:23, 31 жовтня 2023
На вимогу поліцейського прибрати авто чоловік змушений був сісти за кермо та від`їхати - після того його зупинили ті ж працівники поліції й запропонували пройти огляд на тверезість, але він відмовився.
Водій сів за кермо нетверезим на вимогу поліцейського і відмовився пройти тест на стан сп’яніння: що вирішив суд
Фото: hvylya.net
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову судді Старосинявського районного суду й закрив провадження у справі про нетверезе кермування у зв`язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За постановою суду першої інстанції, увечері 24 травня у Старій Синяві водій ВАЗ 2109 керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп`яніння, проте від проходження огляду на тверезість відмовився.

Місцевий суд визнав його винним у відмові від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та оштрафував на 17000 гривень.

Захисник оскаржив судове рішення до апеляційного суду – просив його скасувати, оскільки вважає, що правопорушення, за яке притягнули до відповідальності його підзахисного, спровокували поліцейські.

За словами самого водія, того вечора він дійсно був у стані алкогольного сп`яніння, утім, саме на вимогу поліцейського прибрати автомобіль змушений був сісти за кермо та від`їхати на незначну відстань. Після того його зупинили ті ж працівники поліції й запропонували пройти огляд на тверезість. Зважаючи на обставини, він відмовився.

Апеляційний суд зазначив, що його пояснення повністю узгоджуються з даними відеозапису подій з місця пригоди: службовий автомобіль поліції їхав за автомобілем марки «ВАЗ 2109» й після зупинки правоохоронець запропонував водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Той відповів, що керував транспортним засобом, виконуючи розпорядження цих же правоохоронців забрати автомобіль. Поліцейський з цим погодився, проте зазначив, що «це не давало йому права керувати автомобілем в стані алкогольного сп`яніння».

Відтак ХАС дійшов висновку, що підзахисний апелянта керував автомобілем вимушено. Доказів, які б спростували його пояснення, у матеріалах справи немає.

«Апеляційний суд приходить до висновку, що патрульні поліцейські здійснили провокаційні дії відносно [водія], зокрема вбачаючи в останнього ознаки алкогольного сп`яніння, надали йому вказівку сісти за кермо та перемістити транспортний засіб в інше місце, після чого відразу зупинили та звинуватили його у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння», – констатував апеляційний суд.

З текстом постанови апеляційного суду у справі № 684/297/23 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва