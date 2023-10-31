Водій сів за кермо нетверезим на вимогу поліцейського і відмовився пройти тест на стан сп’яніння: що вирішив суд

На вимогу поліцейського прибрати авто чоловік змушений був сісти за кермо та від`їхати - після того його зупинили ті ж працівники поліції й запропонували пройти огляд на тверезість, але він відмовився.

Фото: hvylya.net

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову судді Старосинявського районного суду й закрив провадження у справі про нетверезе кермування у зв`язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За постановою суду першої інстанції, увечері 24 травня у Старій Синяві водій ВАЗ 2109 керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп`яніння, проте від проходження огляду на тверезість відмовився.

Місцевий суд визнав його винним у відмові від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та оштрафував на 17000 гривень.

Захисник оскаржив судове рішення до апеляційного суду – просив його скасувати, оскільки вважає, що правопорушення, за яке притягнули до відповідальності його підзахисного, спровокували поліцейські.

За словами самого водія, того вечора він дійсно був у стані алкогольного сп`яніння, утім, саме на вимогу поліцейського прибрати автомобіль змушений був сісти за кермо та від`їхати на незначну відстань. Після того його зупинили ті ж працівники поліції й запропонували пройти огляд на тверезість. Зважаючи на обставини, він відмовився.

Апеляційний суд зазначив, що його пояснення повністю узгоджуються з даними відеозапису подій з місця пригоди: службовий автомобіль поліції їхав за автомобілем марки «ВАЗ 2109» й після зупинки правоохоронець запропонував водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Той відповів, що керував транспортним засобом, виконуючи розпорядження цих же правоохоронців забрати автомобіль. Поліцейський з цим погодився, проте зазначив, що «це не давало йому права керувати автомобілем в стані алкогольного сп`яніння».

Відтак ХАС дійшов висновку, що підзахисний апелянта керував автомобілем вимушено. Доказів, які б спростували його пояснення, у матеріалах справи немає.

«Апеляційний суд приходить до висновку, що патрульні поліцейські здійснили провокаційні дії відносно [водія], зокрема вбачаючи в останнього ознаки алкогольного сп`яніння, надали йому вказівку сісти за кермо та перемістити транспортний засіб в інше місце, після чого відразу зупинили та звинуватили його у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння», – констатував апеляційний суд.

З текстом постанови апеляційного суду у справі № 684/297/23 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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