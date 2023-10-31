Водитель сел за руль нетрезвым по требованию полицейского и отказался пройти тест на состояние опьянение: что решил суд

По требованию полицейского убрать авто мужчина вынужден был сесть за руль и отъехать – после того его остановили те же сотрудники полиции и предложили пройти осмотр на трезвость, но он отказался.

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Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление судьи Старосинявского районного суда и закрыл производство по делу о нетрезвом управлении в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По решению суда первой инстанции, вечером 24 мая в Старой Синяве водитель ВАЗ 2109 управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения осмотра на трезвость отказался.

Местный суд признал его виновным в отказе от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра на состояние опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и оштрафовал на 17000 гривен.

Защитник обжаловал судебное решение в апелляционный суд – просил его отменить, поскольку считает, что правонарушение, за которое было привлечено к ответственности его подзащитного, спровоцировали полицейские.

По словам самого водителя, в тот вечер он действительно был в состоянии алкогольного опьянения, впрочем, именно по требованию полицейского убрать автомобиль вынужден был сесть за руль и уехать на незначительное расстояние. После этого его остановили те же сотрудники полиции и предложили пройти осмотр на трезвость. Учитывая обстоятельства, он отказался.

Апелляционный суд отметил, что его объяснения полностью согласуются с данными видеозаписи событий с происшествия: служебный автомобиль полиции ехал за автомобилем марки «ВАЗ 2109» и после остановки правоохранитель предложил водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Тот ответил, что управлял транспортным средством, выполняя распоряжение этих же стражей порядка забрать автомобиль. Полицейский с этим согласился, однако отметил, что "это не давало ему права управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения".

Следовательно, ХАС пришел к выводу, что подзащитный апеллянта управлял автомобилем вынужденно. Доказательств, которые опровергли бы его объяснение, в материалах дела нет.

«Апелляционный суд приходит к выводу, что патрульные полицейские совершили провокационные действия в отношении (водителя), в частности, видя у последнего признаки алкогольного опьянения, дали ему указание сесть за руль и переместить транспортное средство в другое место, после чего сразу остановили и обвинили его в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», – констатировал апелляционный суд.

С текстом постановления апелляционного суда по делу №684/297/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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