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С чем может быть связана задержка формирования выписки из Реестра пропавших без вести

11:04, 31 октября 2023
Повторно подавать заявление не нужно.
С чем может быть связана задержка формирования выписки из Реестра пропавших без вести
Источник фото: Рixabay
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В Министерстве внутренних дел объяснили, что делать, если заявление на выписку подавалось до 30 сентября, но ответа вы не получили.

Да, там подчеркивают, что повторно подавать заявление не нужно. Если лицу уже предоставлен статус гражданина, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выписка из Реестра будет предоставлена заявителю после обращения.

Задержка формирования выписки в основном связана с тем, что сведения в Реестр внесены с ошибками. Например, в написании фамилии, имени и отчества человека, даты рождения, другой информации. При обнаружении ошибок уполномоченное лицо предложит заявителю предоставить копии документов для устранения несоответствий. После этого корректные данные поступят в Реестр, а заявитель получит выписку.

Если возникают какие-либо вопросы, можно обратиться на горячую линию 0800-103-333.

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