З чим може бути пов'язана затримка формування витягу з Реєстру зниклих безвісти

Повторно подавати заяву не потрібно.

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У Міністерстві внутрішній справ пояснили, що робити, якщо заява на витяг подавалась до 30 вересня, але відповіді ви не отримали.

Так, там наголошують, що повторно подавати заяву не потрібно. Якщо особі вже надано статус громадянина, який зник безвісти за особливих обставин, витяг з Реєстру буде надано заявнику після звернення.

Затримка формування витягу здебільшого пов’язана із тим, що відомості у Реєстр внесені з помилками. Наприклад, у написанні прізвища, ім’я та по-батькові людини, дати народження, іншої інформації. При виявленні помилок уповноважена особа запропонує заявнику надати копії документів для усунення невідповідностей. Після цього коректні дані надійдуть до Реєстру, а заявник отримає витяг.

Якщо виникають будь-які питання, можна звернутися на гарячу лінію 0800-103-333.

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