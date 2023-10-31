Рада може посилити відповідальність за порушення комендантської години, — Сергій Євтушок

За словами Першого заступника Голови Комітету з питань Регламенту, відповідальність за порушення комендантської години однозначно має бути.

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Парламент може посилити відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомив Перший заступник Голови Комітету з питань Регламенту Сергій Євтушок.

За його словами, відповідальність за порушення комендантської години однозначно має бути.

Сергій Євтушок наголосив, що не може бути преференцій для окремих суб’єктів.

Він підкреслив, що є встановлений режимом воєнного стану час комендантської години, порушувати який заборонено.

Як ми писали, у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Законопроєкт отримав погодження від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ.

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