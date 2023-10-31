ВАКС оголосив вирок двом ексначальникам відділів прокуратури Донецької області та адвокату

Їх визнано винуватими в одержанні 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за повернення арештованого у кримінальному провадженні майна.

У вівторок, 31 жовтня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким ексначальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області, колишнього начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції вказаної прокуратури та адвоката визнано винуватими в одержанні 10 тис. доларів США неправомірної вигоди за повернення арештованого у кримінальному провадженні майна.

Про це повідомили у Спеціалізований антикорупційній прокуратурі.

За вироком суду ексначальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки, з позбавленням класного чину радника юстиції та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Колишнього начальника відділу та адвоката визнано винуватими за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Особам призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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