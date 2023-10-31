ВАКС объявил приговор двум экс-начальникам отделов прокуратуры Донецкой области и адвокату

Их признано виновными в получении 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды за возврат арестованного в уголовном производстве имущества.

Во вторник, 31 октября, коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым экс-начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области, бывшего начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции указанной прокуратуры и адвоката признано виновными в получении 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возврат арестованного в уголовном производстве имущества.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По приговору суда экс-начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года, с лишением классного чина советника юстиции и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Бывшего начальника отдела и адвоката признано виновными по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Лицам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Приговор суда может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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