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13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии

10:09, 31 октября 2023
В общей сложности было представлено 4502 сыра из 43 стран мира.
13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии
Источник фото: Haakon Berg/Courtesy Guild of Fine Food
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В этом году 13 украинских сыров завоевали звание лучших в мире на международном конкурсе World Cheese Awards 2023, который состоялся в Норвегии.

Об этом сообщили в Департаменте культуры и туризма КОГА.

В общей сложности было представлено 4502 сыра из 43 стран мира, и 23 из них – из Украины, сообщили в сообществе ценителей сыра «ProCheese».

Главным победителем всех сыров мира стал норвежский полутвердый сыр Nidelven blå с голубой плесенью.

Один из судей отметил его сбалансированность и «фруктовые оттенки, возможно, некоторые виновные характеристики, действительно говрят», пишет «CNN».

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