Рада может усилить ответственность за нарушение комендантского часа, — Сергей Евтушок

По словам Первого заместителя Главы Комитета по вопросам Регламента, ответственность за нарушение комендантского часа однозначно должна быть.

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Парламент может усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил Первый заместитель Главы Комитета по вопросам Регламента Сергей Евтушок.

По его словам, ответственность за нарушение комендантского часа однозначно должна быть.

Сергей Евтушок подчеркнул, что не может быть преференций для отдельных субъектов.

Он подчеркнул, что есть установленое режимом военного положения время комендантского часа, нарушать которое запрещено.

Как мы писали, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, направленный на усиление административной ответственности за нарушение комендантского часа. Законопроект получил согласование от Национальной полиции и Министерства внутренних дел.

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