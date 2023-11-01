Самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми загальної пільги, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Фото: Depositphotos

Податкова служба у Житомирській області пояснює, чи має право на підвищену податкову соціальну пільгу самотня мати.

Зазначається, що порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 ПКУ.

Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 01 січня звітного податкового року, що у 2023 році становить 1342,00 гривні.

Згідно з пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 ПКУ (у 2023 році – 2013,00 грн), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 3760,00 гривень (2684,00 грн х 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадку та у розмірі, передбаченому, зокрема, пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 ПКУ.

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена пп. 169.1.1 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Враховуючи зазначене, самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 ПКУ (у 2023 році – 2013,00 грн), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених пп. 169.4.1 ПКУ та наданням відповідних підтвердних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.