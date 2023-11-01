Одинокая мать имеет право на применение налоговой социальной льготы в размере 150% суммы общей льготы в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

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Налоговая служба в Житомирской области объясняет, имеет ли право на повышенную налоговую социальную льготу одинокая мать.

Отмечается, что порядок предоставления налоговых социальных льгот установлен ст. 169 НКУ.

В соответствии с пп. 169.1.1 НКУ любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 50 проц. размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 01 января отчетного налогового года, что в 2023 году составляет 1342,00 грн.

Согласно пп. "а" пп. 169.1.3 НКУ плательщик налога, который является одинокой матерью (отцом), вдовой (вдовцом) или опекуном, попечителем, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ (в 2023 году – 2013,00 грн), в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размера месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 01 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен. В 2023 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 3760,00 гривен (2684,00 грн х 1,4).

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы в случае и в размере, предусмотренном, в частности, пп. "а" пп. 169.1.3 НКУ, определяется как произведение суммы, определенной в абзаце первом пп. 169.4.1 НКУ и соответствующего количества детей.

В случае если налогоплательщик имеет право на применение налоговой социальной льготы по двум и более основаниям применяется одна налоговая социальная льгота по основанию, предусматривающему ее наибольший размер, при условии соблюдения процедур, определенных пп. 169.4.1 НКУ.

Налогоплательщик, имеющий право на применение налоговой социальной льготы больше, чем предусмотрена пп. 169.1.1 НКУ, отмечает такое право в заявлении о применении льготы, к которой добавляет соответствующие подтверждающие документы.

Учитывая указанное, одинокая мать имеет право на применение налоговой социальной льготы в размере 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ (в 2023 году - 2013,00 грн), в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, при соблюдении процедур, указанных пп. 169.4.1 НКУ и предоставлением соответствующих подтверждающих документов.

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