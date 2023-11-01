Совет судей проведет заседание 2 ноября: повестка дня

В четверг, 2 ноября, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. На повестку дня вынесены семь вопросов, сообщается на сайте Совета судей.
В частности, на заседании рассмотрят следующие вопросы:
1. О допуске к конкурсному отбору лиц, которые проявили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины.
2. О состоянии и перспективах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти.
3. О предоставлении консультаций по внесению изменений в Положение о Государственной судебной администрации Украины, утвержденное решением Высшего совета правосудия от 17 января 2019 № 141/0/15-19.
4. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе делопроизводства суда, утвержденного решением Совета судей Украины от 02 апреля 2015 г. № 25 с последующими изменениями и дополнениями.
5. О согласовании изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел.
6. Относительно руководящих принципов коммуникации судебных процессов и решений о военных преступлениях.
7. О поощрениях.
Заседание состоится в 14:00 в помещении ГСА (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
Напомним, что в КСУ претендуют народные депутаты от фракции "Слуга народа".
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