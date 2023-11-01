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  1. Суд инфо

Совет судей проведет заседание 2 ноября: повестка дня

09:27, 1 ноября 2023
Совет судей рассмотрит вопрос о допуске к конкурсному отбору лиц, которые проявили намерение занять должность судьи Конституционного Суда.
Совет судей проведет заседание 2 ноября: повестка дня
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В четверг, 2 ноября, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. На повестку дня вынесены семь вопросов, сообщается на сайте Совета судей.

В частности, на заседании рассмотрят следующие вопросы:

1. О допуске к конкурсному отбору лиц, которые проявили намерение  занять должность судьи Конституционного Суда Украины.

2. О состоянии и перспективах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти.

3. О предоставлении консультаций по внесению изменений в Положение о Государственной судебной администрации Украины, утвержденное решением Высшего совета правосудия от 17 января 2019 № 141/0/15-19.

4. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе делопроизводства суда, утвержденного решением Совета судей Украины от 02 апреля 2015 г. № 25 с последующими изменениями и дополнениями.

5. О согласовании изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел.

6. Относительно руководящих принципов коммуникации судебных процессов и решений о военных преступлениях.

7. О поощрениях.

Заседание состоится в 14:00 в помещении ГСА (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Напомним, что в КСУ претендуют народные депутаты от фракции "Слуга народа".

Также мы писали, кто хочет стать судьей Конституционного Суда по квоте Съезда судей.

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