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  1. Суд інфо

Рада суддів проведе засідання 2 листопада: порядок денний

09:27, 1 листопада 2023
РСУ розгляне питання щодо допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду.
Рада суддів проведе засідання 2 листопада: порядок денний
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У четвер, 2 листопада, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. На порядок денний винесено сім питань, повідомляється на сайті РСУ.

Зокрема, на засіданні розглянуть такі питання:

1. Щодо допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.

2. Про стан та перспективи фінансового забезпечення діяльності органів судової влади.

3. Про надання консультацій щодо внесення змін до Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19.

4. Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему діловодства суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25 з подальшими змінами та доповненнями.

5. Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

6. Щодо керівних принципів комунікації судових процесів та рішень про воєнні злочини.

7. Про заохочення.

Засідання відбудеться о 14-00 в приміщенні ДСА (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Нагадаємо, що до КСУ претендують народні депутати від фракції «Слуга народу». 

Також ми писали, хто хоче стати суддею Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів.

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