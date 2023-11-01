Споры по защите прав интеллектуальной собственности и трудовых правоотношений: обзор практики КГС ВС

Опубликован обзор судебной практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда за сентябрь 2023 года.

На сайте Верховного Суда опубликован обзор судебной практики Кассационного гражданского суда за сентябрь 2023 года, где отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– у спорах, що виникають з питань захисту прав інтелектуальної власності, зазначено, що рішення про відмову в реєстрації авторського права на твір має бути обґрунтованим та вмотивованим, містити конкретні підстави для відмови, а також переконливі та зрозумілі для заявника мотиви прийняття такого рішення;

– у спорах, що виникають з правочинів, зокрема договорів, акцентовано, що пункт договору іпотеки, в якому його сторонами обумовлено позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки, необхідно розуміти як іпотечне застереження, яке не потребує укладення окремого договору про застосування відповідного способу звернення стягнення на предмет іпотеки;

– у спорах, що виникають із трудових правовідносин, звернено увагу на те, що саме по собі існування воєнного стану в країні та обставини, пов’язані з тим, що фактично підприємство не працює, не є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або його майна внаслідок бойових дій. Таке знищення чи відсутність умов мають бути безпосереднім наслідком бойових дій;

– у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що тимчасове проживання дітей за кордоном з огляду на воєнний стан в Україні не суперечить інтересам дітей, сприятиме розширенню їхнього світогляду, добре позначиться на духовному та інтелектуальному розвитку. Зважаючи на вікові зміни дітей, їх розвиток та потреби, кожний із батьків не позбавлений права порушувати в майбутньому питання щодо зміни місця проживання дітей з урахуванням обставин, що матимуть істотне значення;

– у спорах, що виникають із питань щодо відшкодування шкоди, зазначено, якщо особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, заволоділа транспортним засобом внаслідок недбалого ставлення його власника до використання та зберігання автомобіля, обов’язок із відшкодування завданої шкоди покладається на власника (володільця) джерела підвищеної небезпеки та винуватця дорожньо-транспортної пригоди спільно;

– у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що якщо в позові об’єднано дві і більше немайнові вимоги до кількох відповідачів, судовий збір сплачується за кожну вимогу щодо кожного відповідача окремо. ЦПК України та Закон України «Про судовий збір» не містять норм, які б дозволяли зробити висновок, що законодавець хоче встановити більш сприятливі наслідки у вигляді сплати судового збору в меншому розмірі для випадків, коли позивач об’єднує вимоги до кількох відповідачів в одному позові;

– у спорах щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС звернено увагу на те, що дії виконавця з опису та арешту нерухомого майна на виконання судового рішення, яке набрало законної сили та є обов’язковим до виконання, самі по собі не свідчать про порушення прав боржника у виконавчому провадженні.

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