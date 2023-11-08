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  1. В Україні

Під Бахмутом затримали російську інформаторку, яка здавала ворогу артпозиції ЗСУ

13:22, 8 листопада 2023
Затримали російську інформаторку, яка «зливала» у Телеграм-канали окупантів місця зосередження військової техніки й інженерного обладнання ЗСУ під Бахмутом.
Під Бахмутом затримали російську інформаторку, яка здавала ворогу артпозиції ЗСУ
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України затримали російську інформаторку, яка передавала розвіддані про позиції Збройних Сил Українипід Бахмутом. За даними СБУ, жінка збирала інформацію про дислокацію та переміщення українських військ, які приймали участь в контрнаступальних операціях в районі Бахмута.

Основною метою її діяльності було встановлення координат вогневих позицій артилерії та реактивної артилерії ЗСУ, включаючи артсистему HIMARS. Вона також намагалася дізнатися про напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

Жінка проводила розвідувальну діяльність у місці свого проживання, в районі міста Костянтинівка. Вона спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ та збирала інформацію від знайомих під виглядом побутових розмов.

Отриману розвідувальну інформацію вона передавала до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій ЗСУ. СБУ документувала її злочинну діяльність та затримала її за місцем проживання. У неї був вилучений мобільний телефон, який використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

Згідно зі зібраними доказами, жінка підписалася на російські інтернет-ресурси ще на початку року і розміщувала там свої повідомлення із орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

Наразі вона перебуває під вартою і їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення. Розслідування цієї справи триває.

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