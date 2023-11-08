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Под Бахмутом задержали российского информатора, которая сдавала врагу артпозиции ВСУ

13:22, 8 ноября 2023
Задержали российского информатора, которая "сливала" в Телеграмм-каналы оккупантов места сосредоточения военной техники и инженерного оборудования ВСУ под Бахмутом.
Под Бахмутом задержали российского информатора, которая сдавала врагу артпозиции ВСУ
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российскую информаторку, которая передавала разведданные о позициях Вооруженных Сил Украины под Бахмутом. По данным СБУ, женщина собирала информацию о дислокации и перемещении украинских войск, которые принимали участие в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.

Основной целью ее деятельности было установление координат огневых позиций артиллерии и реактивной артиллерии ВСУ, включая артсистему HIMARS. Она также пыталась узнать о направлениях полетов боевой авиации и маршрутах движения тяжелой бронетехники украинских защитников.

Женщина проводила разведывательную деятельность в месте своего проживания, в районе города Константиновка. Она наблюдала за перемещением военной техники ВСУ и собирала информацию от знакомых под видом бытовых разговоров.

Полученную разведывательную информацию она передавала в четыре Телеграмм-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций ВСУ. СБУ документировала ее преступную деятельность и задержала ее по месту жительства. У нее был изъят мобильный телефон, который использовала для передачи разведданных агрессору.

Согласно собранным доказательствам, женщина подписалась на российские интернет-ресурсы еще в начале года и размещала там свои сообщения с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.

Сейчас она находится под стражей и ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнице грозит до 8 лет заключения. Расследование этого дела продолжается.

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