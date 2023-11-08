Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: в СМИ назвали дату и темы переговоров

Двусторонние переговоры лидеров стран запланированы в Сан-Франциско 15 ноября.

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что Вашингтон и Пекин активно готовят на дату встречу Байдена и Си, которая состоится на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Белый дом сообщил, что Байден планирует отправиться в Сан-Франциско 14 ноября, за день до открытия саммита. В то же время, Китай еще не подтвердил присутствие Си на предстоящем саммите АТЭС.

Как сообщается, администрация Байдена стремится восстановить каналы связи между военными с Китаем, чтобы "уменьшить риск просчетов". При этом две страны заявили, что хотят обсудить потенциальные сферы сотрудничества по глобальным вызовам, таким как изменение климата.

Напомним, что министр иностранных дел Китая заявил, что двусторонние отношения Пекина и Вашингтона перестали ухудшаться и стабилизировались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.