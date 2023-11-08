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  1. У світі

Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: у ЗМІ назвали дату та теми переговорів

10:36, 8 листопада 2023
Двосторонні переговори лідерів країн плануються у Сан-Франциско 15 листопада.
Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: у ЗМІ назвали дату та теми переговорів
Фото: Getty Images
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Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада. Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що Вашингтон і Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Білий дім повідомив, що Байден планує вирушити до Сан-Франциско 14 листопада, за день до відкриття саміту. Водночас Китай ще не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС. 

Як повідомляється, адміністрація Байдена прагне відновити канали зв’язку між військовими з Китаєм, щоб "зменшити ризик прорахунків". При цьому дві країни заявили, що хочуть обговорити потенційні сфери співпраці щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю заявив, що двосторонні відносини Пекіну та Вашингтону перестали погіршуватися та стабілізувалися.

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