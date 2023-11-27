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  1. В Україні

На Київщині продавали в магазинах і ресторанах їжу для військових: викрито махінації посадовців військової частини

12:12, 27 листопада 2023
На Київщині посадовців військової частини підозрюють в оборудках із харчуванням для військовослужбовців, яке реалізовували через магазини, ресторани та базари.
На Київщині продавали в магазинах і ресторанах їжу для військових: викрито махінації посадовців військової частини
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У Київській області викрили корупційні махінації посадовців військової частини щодо оборудок із харчуванням для військовослужбовців, що оцінюється на мільйони гривень, – повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що працівники військової частини співпрацювали з підприємцями та використовували призначені для військових продукти, частину яких забирали для реалізації через магазини, ресторани та базари. Злочинна група привласнювала щонайменше 30% продуктів, порушуючи норми харчового забезпечення військових.

Поруч з цим, певна частина продуктів, яка залишалася, використовувалася в іншій схемі. Представник військової частини у співробітництві з приватним підприємством виготовляв накладні на постачання продукції на мільйонні суми, яка фактично не постачалась. Підроблені документи надавали можливість зловмисникам отримувати фінансування від Міністерства оборони України, під час чого готівку вони привласнювали.

Наразі встановлено докази привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та комерсантові повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та шахрайства.

За встановленими статтями ККУ може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Під час проведених обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону керує розслідуванням цього випадку.

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