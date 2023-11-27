На Киевщине продавали в магазинах и ресторанах еду для военных: разоблачены махинации должностных лиц воинской части

На Киевщине должностных лиц воинской части подозревают в сделках с питанием для военнослужащих, которое реализовывали через магазины, рестораны и базары.

В Киевской области разоблачили коррупционные махинации должностных лиц воинской части по сделкам с питанием для военнослужащих, что оценивается на миллионы гривен, - сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что работники воинской части сотрудничали с предпринимателями и использовали предназначенные для военных продукты, часть которых забирали для реализации через магазины, рестораны и базары. Преступная группа присваивала не менее 30% продуктов, нарушая нормы пищевого обеспечения военных.

Рядом с этим, определенная часть продуктов, которая оставалась, использовалась в другой схеме. Представитель воинской части в сотрудничестве с частным предприятием изготавливал накладные на поставку продукции на миллионные суммы, которая фактически не поставлялась. Поддельные документы давали возможность злоумышленникам получать финансирование от Министерства обороны Украины, во время чего наличные они присваивали.

Сейчас установлены доказательства присвоения не менее 5 миллионов гривен. Должностным лицам воинской части и коммерсанту сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины относительно завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и мошенничества.

По установленным статьям УК может быть применено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Во время проведенных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных денег. Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона руководит расследованием этого случая.

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