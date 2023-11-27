Один из пунктов пропуска на границе с Польшей не будет работать: когда и почему

Польская сторона будет проводить ремонтные работы.

Во вторник, 28 ноября, пункт пропуска «Угринов-Долгобычев» временно остановит работу из-за отключения электроэнергии во время проведения ремонтных работ польской стороной. Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни.

«По информации, полученной от Люблинского отдела обслуживания пограничных пунктов Республика Польша, в связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28.11.2023 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Угринов-Долгобычев» будет временное отключение света», - говорится в сообщении.

Электроэнергии не будет в такие часы:

с 10 часов в течение трех последующих часов;

1 час перерыва;

с 14 часов в течение трех часов.

Ремонтные работы продлятся примерно до 17:00 28 ноября.

Ранее сооблалось, что Польша планирует круглосуточно блокировать один из пунктов пропуска.

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