В Украине упростили представление налоговой отчетности по турсбору

С 24 ноября вступили в силу изменения формы декларации по туристическому сбору.

Министерство финансов внесло изменения в форму декларации по туристическому сбору, которые вступили в силу с 24 ноября. Теперь плательщики туристического сбора освобождены от обязанности самостоятельного начисления пени.

Эти изменения внесены Минфином приказом от 20 сентября 2023 года №506, зарегистрированным в Министерстве юстиции 4 октября 2023 года под №1742/40798. Обновленная форма декларации предназначена для упрощения представления налоговой отчетности по туристическому сбору через автоматизацию процесса обработки отчетности.

Указанные изменения в декларации включают исключение позиции по начислению пени, исключение указаний о порядке исчисления пени, а также удаление позиции, которая предусматривала проведение контроля камеральной проверки этой декларации.

Также во внесенных изменениях в декларацию была устранена неоднозначность относительно определения количества приложений к ней. Несмотря на то, что изменения действуют с этой даты, первая отчетность по новым правилам в соответствии с п. 46.6 НКУ состоится только в следующем году по результатам первого квартала.

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