В Україні спростили подання податкової звітності щодо турзбору

З 24 листопада набули чинності зміни форми декларації з туристичного збору.

Міністерство фінансів внесло зміни до форми декларації з туристичного збору, які набрали чинності з 24 листопада. Тепер платники туристичного збору звільнені від обов'язку самостійного нарахування пені.

Ці зміни внесені Мінфіном за наказом від 20 вересня 2023 року №506, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 4 жовтня 2023 року під №1742/40798. Оновлена форма декларації призначена для спрощення подання податкової звітності щодо туристичного збору через автоматизацію процесу обробки звітності.

Зазначені зміни у декларації включають виключення позиції щодо нарахування пені, виключення вказівок про порядок обчислення пені, а також видалення позиції, що передбачала проведення контролю камеральної перевірки цієї декларації.

Також у внесених змінах до декларації була усунена неоднозначність щодо визначення кількості додатків до неї. Попри те, що зміни діють з цієї дати, перше звітування за новими правилами відповідно до п. 46.6 ПКУ відбудеться лише наступного року за результатами першого кварталу.

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