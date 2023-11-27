США, Британія та низка країн підписали угоду про захист штучного інтелекту від шахрайства

Країни погодилися, що компанії, які розробляють і використовують ШІ, мають розробляти та впроваджувати його таким чином, щоб убезпечити клієнтів і широку громадськість від зловживань.

США, Велика Британія та ще кілька інших країн представили першу міжнародну угоду щодо захисту штучного інтелекту від шахраїв. Про це повідомляє Reuters.

Угода складається з 20 сторінок, її погодили 18 країн. В угоді зазначено, що підприємства, що займаються розробкою та використанням ШІ, повинні розробляти та впроваджувати його з метою захисту клієнтів та широкої громадськості від можливих зловживань.

Ця угода не має обов'язкової сили та містить переважно загальні рекомендації, такі як моніторинг систем ШІ на предмет зловживань, захист даних від підробки та перевірка постачальників програмного забезпечення.

Проте, директор Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі зазначила, що важливо, що так багато країн підтримали ідею про те, що системи ШІ повинні ставити безпеку на перше місце.

Також у документі розглядаються питання, як уберегти технологію ШІ від викрадення хакерами, і містяться рекомендації, наприклад, випускати моделі тільки після відповідного тестування безпеки.

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