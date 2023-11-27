Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. У світі

США, Британія та низка країн підписали угоду про захист штучного інтелекту від шахрайства

13:30, 27 листопада 2023
Країни погодилися, що компанії, які розробляють і використовують ШІ, мають розробляти та впроваджувати його таким чином, щоб убезпечити клієнтів і широку громадськість від зловживань.
США, Британія та низка країн підписали угоду про захист штучного інтелекту від шахрайства
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

США, Велика Британія та ще кілька інших країн представили першу міжнародну угоду щодо захисту штучного інтелекту від шахраїв. Про це повідомляє Reuters.

Угода складається з 20 сторінок, її погодили 18 країн. В угоді зазначено, що підприємства, що займаються розробкою та використанням ШІ, повинні розробляти та впроваджувати його з метою захисту клієнтів та широкої громадськості від можливих зловживань.

Ця угода не має обов'язкової сили та містить переважно загальні рекомендації, такі як моніторинг систем ШІ на предмет зловживань, захист даних від підробки та перевірка постачальників програмного забезпечення.

Проте, директор Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі зазначила, що важливо, що так багато країн підтримали ідею про те, що системи ШІ повинні ставити безпеку на перше місце.

Також у документі розглядаються питання, як уберегти технологію ШІ від викрадення хакерами, і містяться рекомендації, наприклад, випускати моделі тільки після відповідного тестування безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду