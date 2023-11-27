Негода в Україні: деякі потяги затримуються на 3-4 години

Стало відомо, де наразі найбільше затримуються потяги.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у зв’язку з негодою, яка лютує в країні, повідомило ситуацію з рухом пасажирського залізничного транспорту. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Наразі поїзди в сторону Одеси прямують за графіком.

«Ситуація моніториться, при дефіциті місць - будуть додаватись.

Скорочують запізнення 6 поїздів, які вийшли вчора із затримкою з Одеси у другій половині дня: найбільша затримка (+4,5год) потяг 247/248 Київ-Одеса, поїзда 53/54 Одеса-Дніпр-Кривий Ріг, 7/8 Одеса-Харків, 105/106 Одеса-Львів та 11/12 слідують із затримкою у 3-4 год, вже вийшли за межі основного впливу стихії та скорочують затримки», - йдеться у відомстві.

У міністерстві також повідомили ситуацію з приміським сполученням по Одеському регіоні: 5 поїздів було затримано на перегонах, але всі прийшли до фінальних точок прибуття.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

Додамо, в Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні.

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