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  1. В Україні

Негода лютує в Україні: тисячі населених пунктів без світла, закрито дороги

10:27, 27 листопада 2023
Загалом на території України знеструмлено населені пункти у 16 областях.
Негода лютує в Україні: тисячі населених пунктів без світла, закрито дороги
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Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що у результаті негоди станом на ранок 27 листопада на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти.

Також він розкрив, де ситуація наразі є найскладнішою.

Одеська область

Найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації  наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Миколаївська область

Перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Черкаська область

Поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область

Поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

За його словами, загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

Додамо, в Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні.

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