27 листопада: яке сьогодні свято та головні події

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук.

Фото: shutterstock

У понеділок, 27 листопада, в Україні та у світі відзначають кілька свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук. Засновником НАНУ став гетьман Іван Скоропадський. А саме створення відбулося 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом Національної Академії Наук України став вчений-геолог та геохімік Вернадський. За часів Другої світової війни тут успішно проводили роботи з ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем тощо.

Також 27 листопада Кіберпонеділок. Настає кожного року після Чорної п'ятниці. Цей день є періодом шалених знижок, але вже в інтернет-магазинах. Найбільш популярним він є в США, хоча останні роки і українські інтернет-магазини намагаються активно приєднатися до розпродажу. Свято було засноване 28 листопада 2005 року за ініціативи продавців, які помітили, що люди повертаються у понеділок в офіси після Чорної п'ятниці і продовжують купувати товари вже в інтернет-магазинах.

Яке сьогодні церковне свято

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Він був глибоко набожною та благочестивою людиною. Роздавши майже все своє майно, півжиття прожив в сирійській пустелі, де харчувався водою та хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.

Календар важливих подій за 27 листопада:

1095 рік — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік — Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік — у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського;

1937 рік — у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;

1943 рік — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік — у Відні пожежа охоплюєпалац Гофбург;

2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.