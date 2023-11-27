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  1. В Украине

27 ноября: какой сегодня праздник и главные события

09:49, 27 ноября 2023
27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук.
27 ноября: какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock
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В понедельник, 27 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Первым президентом Национальной академии наук Украины стал ученый-геолог и геохимик Вернадский. Во время Второй мировой войны здесь успешно проводились работы с ядерными реакциями, технологиями автоматической сварки корпусов артиллерийских систем.

Также 27 ноября Киберпонедельник. Наступает каждый год после Черной пятницы. Этот день является периодом безумных скидок, но уже в интернет-магазинах. Наиболее популярен он в США, хотя в последние годы и украинские интернет-магазины пытаются активно присоединиться к распродаже. Праздник был основан 28 ноября 2005 по инициативе продавцов, которые заметили, что люди возвращаются в понедельник в офисы после Черной пятницы и продолжают покупать товары уже в интернет-магазинах.

Какой сегодня церковный праздник

27 ноября в церковном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым и благочестивым человеком. Раздав почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.

Календарь важных событий за 27 ноября:

1095 год – Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход;

1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;

1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Иван Франко «Украденное счастье», постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного;

1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский;

1937 год — в возрасте 73 лет «народный патриарх» митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору «тройки» НКВД;

1943 год – битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу;

1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

1992 год — в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;

2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

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