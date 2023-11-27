Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о возможности увеличения зарплат работникам некоторых местных госадминистраций

Местные государственные администрации на территориях восстановления могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда.

НАПК переименовало Реестр коррупционеров в Реестр нарушителей на своем сайте

Теперь коррупционеров называют нарушителями, - НАПК обновило главную страницу сайта.

Экс-председатель Высшего совета правосудия хочет занять должность проректора Национальной школы судей

Высшая квалификационная комиссия судей просит предоставить обоснование необходимости назначения Андрея Овсиенко на должность.

Применение электронных браслетов для лиц, совершивших домашнее насилие: Верховная Рада приняла изменения в кодексы за основу

Предлагаются изменения в УК, УПК и ГПК в части применения электронных средств контроля, которые отслеживают выполнение обидчиком требований ограничительных предписаний и ограничительных мер, а также запреты приближаться к потерпевшему.

Верховный Суд высказался о требовании по высотности в процессе строительства

Строительство объекта с отклонением от утвержденного и согласованного проекта в части высотности, пожарных и инсоляционных требований не допускается – позиция ВС.

  1. В Украине

ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Госспецсвязи

09:34, 27 ноября 2023
Суд применил к бывшему чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.
ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Госспецсвязи
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 27 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, бывшее должностное лицо совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

«Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ВАКС арестовал экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Также сообщалось, что экс-председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь вышел из-под стражи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду