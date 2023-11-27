ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Госспецсвязи

Суд применил к бывшему чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

В понедельник, 27 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, бывшее должностное лицо совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

«Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ВАКС арестовал экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Также сообщалось, что экс-председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь вышел из-под стражи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.