ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Суд застосував до колишнього посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

У понеділок, 27 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку). Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, колишній посадовець спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

«Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ВАКС заарештував ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Також повідомллося, що ексголова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь вийшов з-під варти.

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